Space Punks: l'esplosivo action RPG che 'unisce Borderlands e Diablo' è disponibile in Early Access (Di mercoledì 14 luglio 2021) Non è passato molto dall'annuncio di Space Punks, giusto un paio di settimane: il tempo di incuriosire un po' il potenziale pubblico, che ora potrà provare il gioco in modalità Early Access tramite Epic Games Store. Il titolo, da molti descritto come una sorta di gioco a metà strada tra Diablo e Borderlands, è un action RPG con forti elementi da shooter isometrico e una stilosissima grafica in stile cartoon. Quattro i personaggi iniziali, naturalmente molto sopra le righe; ma mai quanto i loro avversari. Lo stile del team, volendo, ricorda I Guardiani della Galassia, ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 luglio 2021) Non è passato molto dall'annuncio di, giusto un paio di settimane: il tempo di incuriosire un po' il potenziale pubblico, che ora potrà provare il gioco in modalitàtramite Epic Games Store. Il titolo, da molti descritto come una sorta di gioco a metà strada tra, è unRPG con forti elementi da shooter isometrico e una stilosissima grafica in stile cartoon. Quattro i personaggi iniziali, naturalmente molto sopra le righe; ma mai quanto i loro avversari. Lo stile del team, volendo, ricorda I Guardiani della Galassia, ...

