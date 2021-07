Raggi: emergenza rifiuti riguarda tutto il Lazio, colpa della Regione (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – “Ci troviamo di nuovo in quest’Aula a discutere di una questione che riguarda tutti i cittadini della Regione Lazio e quindi incidentalmente anche i romani.” “Il tema è quello dei rifiuti, un tema che ciclicamente torna al centro dell’attenzione da circa 10 anni, da quando cioè sono iniziati i problemi di gestione dei rifiuti del Lazio dopo la chiusura della discarica di Malagrotta senza mai individuare un’alternativa: il piano rifiuti della Regione è arrivato nel 2020 e il Ptpr è stato riapprovato ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – “Ci troviamo di nuovo in quest’Aula a discutere di una questione chetutti i cittadinie quindi incidentalmente anche i romani.” “Il tema è quello dei, un tema che ciclicamente torna al centro dell’attenzione da circa 10 anni, da quando cioè sono iniziati i problemi di gestione deideldopo la chiusuradiscarica di Malagrotta senza mai individuare un’alternativa: il pianoè arrivato nel 2020 e il Ptpr è stato riapprovato ...

