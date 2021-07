Napoli beffato dal Milan: fitti contatti per Kaio Jorge! (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Milan sta lavorando per assicurarsi immediatamente Kaio Jorge, anche se potrebbe ottenerlo a gennaio gratis considerando il contratto in scadenza con il Santos. Stando quanto rivelato da Calciomercato.com, Maldini e Massara starebbero cercando di portare subito il classe 2002 alla corte di Pioli anche per superare nella corsa Napoli e Juventus. Il club brasiliano, infatti, avrebbe delle richieste pari a 10 milioni per liberare subito il calciatore, ma il Milan sta comunque valutando per anticipare il suo arrivo anche se ormai sembrerebbe aver battuto la concorrenza di Aurelio De Laurentiis. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ilsta lavorando per assicurarsi immediatamenteJorge, anche se potrebbe ottenerlo a gennaio gratis considerando il contratto in scadenza con il Santos. Stando quanto rivelato da Calciomercato.com, Maldini e Massara starebbero cercando di portare subito il classe 2002 alla corte di Pioli anche per superare nella corsae Juventus. Il club brasiliano, infatti, avrebbe delle richieste pari a 10 milioni per liberare subito il calciatore, ma ilsta comunque valutando per anticipare il suo arrivo anche se ormai sembrerebbe aver battuto la concorrenza di Aurelio De Laurentiis.

