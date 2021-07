Milan | ufficiale la cessione di Tsadjout al Pordenone

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Arrivano ancora aggiornamenti di mercato per quanto riguarda il. Il club rossonero, infatti, ha ufficializzato laa titolo temporaneo di Frankal. Di seguito il comunicato: “ACcomunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto d’opzione e contro-opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore FrankalCalcio. Il Club augura a Frank le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

