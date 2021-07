Meteo | Previsioni per mercoledì 14 luglio

(Di mercoledì 14 luglio 2021) , che tempo farà oggi. Ecco cosa si rischia nel nostro Paese. (screenshot video)Instabilità. E’ questa la parola chiave in questi giorni che ci conducono alla metà del mese di. Vediamo nel dettaglio leper domani142021Nord Screenshot MaltempoTempo instabile al nord – ovest, con elevato rischio di rovesci o temporali sul Piemonte occidentale e sul nord della Lombardia; sulla bassa Lombardia e sulla Liguria schiarite. Temperature in calo. Venti di Libeccio in Liguria e sull’Appennino, anche forti sul ...

Ecco le previsioni del tempo secondo gli esperti de ilMeteo.it . La giornata sarà caratterizzata da un' atmosfera instabile . Potranno scoppiare dei temporali a carattere sparso su tutti i rilievi . Meteo, le previsioni per oggi e domani Dal pomeriggio di oggi l'arrivo di una perturbazione atlantica porterà temporali su Piemonte e Valle d'Aosta, in estensione dalla notte a Lombardia, Emilia