“L’Italia a morsi” | torta russa

Leggi su fattidigossip

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Chiara Maci, affiancata da una sapiente Cesarina, custode delle ricette della cucina regionale grazie alla formula dell’home restaurant, ripercorre la Penisola in cerca dei piatti più golosi e genuini. In una puntata, in particolare, Chiara ha assistito alla preparazione della. Ingredienti 1 disco di pasta sfoglia, 100 g burro, 150 g zucchero, 170 g farina, 100g mandorle, 100 g amaretti, 3 uova, 1/2 bustina di lievito, buccia di limone, pizzico di sale Procedimento Prepariamo il ‘ripieno’. Tritiamo le mandorle grossolanamente e sbricioliamo gli amaretti con le mani. In una ciotola, con le fruste, montiamo le uova insieme allo zucchero fino ...