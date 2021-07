La Talpa, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando conduttori: quando inizia? (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tommaso Zorzi e Stefania Orlando saranno i nuovi conduttori de La Talpa? I fan non aspettavano altro dalla fine del Grande Fratello Vip 5! Scopriamo tutti i dettagli sull’inizio del reality e le dichiarazioni esclusive di Roberto Alessi in merito! Leggi anche: Tommaso Zorzi e Stanzani si sono conosciuti ad Amici? «Maria devo parlarti» Tommaso Zorzi e Stefania... Leggi su donnapop (Di mercoledì 14 luglio 2021)saranno i nuovide La? I fan non aspettavano altro dalla fine del Grande Fratello Vip 5! Scopriamo tutti i dettagli sull’inizio del reality e le dichiarazioni esclusive di Roberto Alessi in merito! Leggi anche:e Stanzani si sono conosciuti ad Amici? «Maria devo parlarti»...

Advertising

avvo_ : “Qualcuno ai piani alti lo dà per certo: Tommaso Zorzi e la sua amica Stefania Orlando sono la coppia di conduttori… - PasqualeMarro : #TommasoZorzi e #StefaniaOrlando condurranno #LaTalpa - Comunqueseliber : All'interno del cast della talpa ci sta GP GP è l'autore di Tommaso, aspetto la gente che dire che Stefania lavora… - blogtivvu : La Talpa, “#TommasoZorzi e #StefaniaOrlando conduttori ideali”: l’indiscrezione #tzvip #sovip #viperelle - malinconicassai : Per me Tommaso può pure non esserci ma date questa cazzo di talpa a Stefania Orlando -