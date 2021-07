Incidente in A1, 4 chilometri di coda a Firenze sud verso Bologna (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un Incidente sull'autostrada del Sole sta creando circa 4 km di coda in A1 per Incidente tra Firenze Sud e Impruneta verso Bologna. In aggiornamento Leggi su lanazione (Di mercoledì 14 luglio 2021) Unsull'autostrada del Sole sta creando circa 4 km diin A1 pertraSud e Impruneta. In aggiornamento

Advertising

news_modena : Modena Nord, incidente tra due camion e un'auto: cinque feriti. Autostrada bloccata, code di chilometri - larenait : Due incidenti sulla 434 a pochi minuti e a pochi chilometri di distanza: uno è mortale - zazoomblog : Vola giù nella scarpata Lorenzo muore a 19 anni. L’incidente a una manciata di chilometri da casa - #nella… - lorenzocasalin4 : RT @lorenzocasalin4: Caos autostrade, in A10 secondo incidente a un mezzo pesante, dopo il Tir in fiamme in una galleria tra Pra’ e Pegli:… - lorenzocasalin4 : Caos autostrade, in A10 secondo incidente a un mezzo pesante, dopo il Tir in fiamme in una galleria tra Pra’ e Pegl… -