Codacons vs Fedez, il rapper nuovamente attaccato per ScenaUnita (Di mercoledì 14 luglio 2021) Fedez, ScenaUnita paragonata alla campagna di beneficenza creata da e per Malika Chalhy Questa mattina il buon Fedez purtroppo ha ricevuto l’ennesita raccomandata da parte del Codacons. Ecco il reale motivo Il lungo sfogo dell’artista è iniziato con parole pensanti, il Codacons cita la raccolta fondi realizzata per costruire il fondo di SCENA UNITA, e la pone alla stregua della raccolta fondi realizzata in favore di Malika. La 21enne con l’incasso realizzato dalla raccolta fondi ha scelto di togliersi uno sfizio acquistando una Mercedes. “Non ne posso più. Sono perseguitato dal Codacons”, ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 14 luglio 2021)paragonata alla campagna di beneficenza creata da e per Malika Chalhy Questa mattina il buonpurtroppo ha ricevuto l’ennesita raccomandata da parte del. Ecco il reale motivo Il lungo sfogo dell’artista è iniziato con parole pensanti, ilcita la raccolta fondi realizzata per costruire il fondo di SCENA UNITA, e la pone alla stregua della raccolta fondi realizzata in favore di Malika. La 21enne con l’incasso realizzato dalla raccolta fondi ha scelto di togliersi uno sfizio acquistando una Mercedes. “Non ne posso più. Sono perseguitato dal”, ...

Advertising

salvosottile : Il codacons denuncia ancora una volta @fedez. Anche basta - SAzzimonti : RT @FranAltomare: Cercami. Cercami come SKY quando faccio disdetta. Cercami come il #Codacons cerca @Fedez. - otonashi_samm : @satellix1966 @Fedez L'articolo di giornale citato dice tutto e dice niente. Non chiarisce la situazione. Vediamo s… - GirlAnsia : RT @perchetendenza: 'Codacons': Per le storie pubblicate da Fedez su Instagram - misteroettam : Rivalità degli ultimi anni: Senna - Prost Messi - Cristiano Ronaldo Federer - Nadal #Fedez - #Codacons -