Calcio: Serie A, Mourinho contro l'Inter alla 16esima giornata (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Il tecnico della Roma, José Mourinho sfiderà l'Inter, per la prima volta dopo il Triplete, il 5 dicembre alla 16esima giornata di Serie A all'Olimpico, secondo quanto stabilito dal sorteggio del calendario della Serie A. Il ritorno a San Siro di Mou contro i nerazzurri avverrà nel 34esimo turno, il 24 aprile 2022. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Il tecnico della Roma, Josésfiderà l', per la prima volta dopo il Triplete, il 5 dicembrediA all'Olimpico, secondo quanto stabilito dal sorteggio del calendario dellaA. Il ritorno a San Siro di Moui nerazzurri avverrà nel 34esimo turno, il 24 aprile 2022.

