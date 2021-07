Benevento, in corso interventi di recupero e manutenzione delle aree verdi (FOTO) (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sono in corso importanti lavori ed interventi di recupero delle aree a verde e di manutenzione del territorio da parte degli addetti del Servizio Forestazione della Provincia di Benevento per delega della Regione Campania.Gli operatori, impegnati peraltro anche nel Servizio Antincendio Boschivo nel territorio di competenza, stanno portando a termine in questi giorni i lavori previsti nel Piano a suo tempo approvato all’interno dell’area del capoluogo e nelle sue prossimità. Il cantiere più impegnativo, sotto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Sono inimportanti lavori eddia verde e didel territorio da parte degli addetti del Servizio Forestazione della Provincia diper delega della Regione Campania.Gli operatori, impegnati peraltro anche nel Servizio Antincendio Boschivo nel territorio di competenza, stanno portando a termine in questi giorni i lavori previsti nel Piano a suo tempo approvato all’interno dell’area del capoluogo e nelle sue prossimità. Il cantiere più impegnativo, sotto ...

