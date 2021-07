Batman: L’Impostore, in arrivo una miniserie in tre parti (Di mercoledì 14 luglio 2021) La serie debutterà in contemporanea in tutto il mondo martedì 12 ottobre 2021, mentre la raccolta in volume cartonato sarà disponibile a febbraio 2022 MODENA – Il prossimo ottobre i fan di Batman scopriranno una versione innovativa degli inizi della guerra al crimine del guardiano di Gotham in Batman: L’Impostore, una miniserie in tre parti pubblicata da DC Comics. La serie sarà presentata in tutto il mondo martedì 12 ottobre e sarà successivamente raccolta in un volume cartonato, disponibile a partire da febbraio 2022. Contemporaneamente alla versione in lingua inglese, la serie sarà ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 14 luglio 2021) La serie debutterà in contemporanea in tutto il mondo martedì 12 ottobre 2021, mentre la raccolta in volume cartonato sarà disponibile a febbraio 2022 MODENA – Il prossimo ottobre i fan discopriranno una versione innovativa degli inizi della guerra al crimine del guardiano di Gotham in, unain trepubblicata da DC Comics. La serie sarà presentata in tutto il mondo martedì 12 ottobre e sarà successivamente raccolta in un volume cartonato, disponibile are da febbraio 2022. Contemporaneamente alla versione in lingua inglese, la serie sarà ...

Advertising

CorriereQ : In autunno arriva BATMAN: L’IMPOSTORE – Una miniserie in tre parti, in contemporanea mondiale - lautarofmf : RT @comicus_it: Esordirà in tutto il mondo in contemporanea la miniserie in tre parti Batman: L'Impostore ad opera di Mattson Tomlin e Andr… - And_Sorrentino : RT @comicus_it: Esordirà in tutto il mondo in contemporanea la miniserie in tre parti Batman: L'Impostore ad opera di Mattson Tomlin e Andr… - And_Sorrentino : RT @fumettologica: “L’impostore”, un nuovo thriller di Batman disegnato da Andrea Sorrentino - StefanoTarabs83 : Posso dire che #AndreaSorrentino è mostruosamente bravo? Non vedo l'ora di avere il volume tra le mani. #Batman… -