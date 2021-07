YouTube Shorts è ora disponibile in 100 paesi | tra cui l’Italia

Advertising

scouting_mr : @FCBarcelona @sergino_dest - scouting_mr : @CopaAmerica - scouting_mr : @Eurosport_TR - scouting_mr : @fcbarcelona_tr - scouting_mr : @Bilaldinho10_ @goal -

Ultime Notizie dalla rete : YouTube Shorts

Nelle news del Tg Diregiovani di oggi: Torna su Italia 1 Battiti Live, finite le riprese de La Sirenetta,, Ridley Jones, ...Get the Look Top con le maniche a sbuffo, come indossarlo secondo lo stile di Chiara ... Di Elena Bara 13 luglio 2021 Il crop top più amato della stagione si sfoggia con un paio didi ...La piattaforma YouTube Shorts pensata da Google per contrastare il successo di TikTok è stata lanciata in India lo scorso settembre, ma solo nelle ultime ore è finalmente approdata anche in ...Infine l'idea americana di indossarlo in spiaggia, come raffinato copricostume al posto shorts o vestiti di jersey. La moda è così reinventato il kimono, mettendo in risalto i suoi colori vivaci, le ...