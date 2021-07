Ufficiale | Juwara al Crotone dal Bologna

(Di martedì 13 luglio 2021) Il, tramite il proprio sito, ha annunciato di aver ceduto in prestito per un anno con opzione e contro opzione di ricatto, l’attaccante Musaal. Questo l’annuncio del club rossoblu: “IlFc 1909 comunica di avere ceduto all’ F.C.a titolo temporaneo annuale con opzione e contro-opzione per il riscatto i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Musa”. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

... Nicola Sansone (dal 17 st Musa Barrow), Andreas Skov Olsen, Rodrigo Palacio (dal 45 st Musa)... collegandosi direttamente con il sito. Un'alternativa è costituita da NOW, ossia il ...Jack Bonaventura, protagonista di una buona gara, ha parlato ai microfoni del canale... De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Tomiyasu (30' st Skov Olsen); Svanberg, Vignato (44' st); ...TORINO - Ormai è ufficiale: il nuovo responsabile dello scouting delle ... Ma non solo, perché è anche per merito di Caprari se il Bologna è riuscito a mettere le mani su Musa Juwara, autore di un gol ...Il Crotone starebbe per concludere l'operazione con il Bologna per Juwara, interesserebbero ai calabresi anche Bonazzoli e Favilli ...