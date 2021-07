Tamponi negativi, Napoli pronto per Dimaro: chi c'è e quando arrivano i nazionali (Di martedì 13 luglio 2021) La prima buona notizia è che tutti i Tamponi molecolari effettuati ieri sono negativi e dunque il gruppo squadra - che fra oggi e domani a Castel Volturno effettuerà le visite mediche - potrà partire ... Leggi su gazzetta (Di martedì 13 luglio 2021) La prima buona notizia è che tutti imolecolari effettuati ieri sonoe dunque il gruppo squadra - che fra oggi e domani a Castel Volturno effettuerà le visite mediche - potrà partire ...

Advertising

sscnapoli : ?? Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri pomeriggio ai componenti del gruppo squadra. ??… - sscalcionapoli1 : Ottime notizie in vista di Dimaro: tutti negativi i tamponi della SSC Napoli - sportli26181512 : Tamponi negativi, Napoli pronto per Dimaro: chi c’è e quando arrivano i nazionali: Tamponi negativi, Napoli pronto… - cixation : e tutte queste persone menzionate sopra per avere uno straccio di diritti, quella che tu definisci libertà individu… - Gazzetta_it : Tamponi negativi, Napoli pronto per Dimaro: chi c’è e quando arrivano i nazionali -