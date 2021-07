Tampona un' auto mentre guida ubriaco | patente ritirata ad un monfalconese

Advertising

BaticElisabetta : Al volante ubriaco, tampona un'auto e la scaraventa contro le macchine parcheggiate - UnioneSarda : #Sardegna - Guida ubriaco a #Serramanna e tampona due auto parcheggiate - CronacheNuoresi : Alla guida #ubriaco tampona due auto parcheggiate al supermercato - #cronaca - v_senigallia : 36enne ubriaco di Corinaldo tampona un'auto: in ospedale una famiglia di Trecastelli - Blocknotes6 : RT @Onda_Tv: Tampona un’auto e fugge dall’alcoltest: giovane denunciato -

Ultime Notizie dalla rete : Tampona auto

La Stampa

L'incidente sulla Costiera. Al volante in stato di ebbrezzaun veicolo, patente ritirata per un monfalconese. L' incidente nel pomeriggio di ieri lungo ...è stata sbalzata su altrein sosta.I militari hanno così provveduto al ritiro della patente e hanno posto l'in fermo amministrativo.TRIESTE - La Polizia di Stato ha denunciato per guida in stato di ebbrezza un goriziano 50enne, residente a Monfalcone. Mentre stava percorrendo la Strada Costiera in direzione Monfalcone a ...Un 62enne operaio incensurato di Serramanna denunciato per guida in stato di ebbrezza. L’uomo, alla guida della propria Peugeot, ha tamponato due macchine regolarmente parcheggiate all'interno del par ...