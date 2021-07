Spread Btp - Bund: apre stabile a 103,4 punti (Di martedì 13 luglio 2021) Apertura stabile per il differenziale tra Btp e Bund, a 103,4 punti base, rispetto ai 103,3 punti della chiusura della vigilia. Lo stesso per il rendimento del decennale italiano, che è allo 0,73%, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 luglio 2021) Aperturaper il differenziale tra Btp e, a 103,4base, rispetto ai 103,3della chiusura della vigilia. Lo stesso per il rendimento del decennale italiano, che è allo 0,73%, ...

Advertising

fisco24_info : Spread Btp-Bund: apre stabile a 103,4 punti: Il rendimento del decennale italiano resta allo 0,73% - DividendProfit : Spread Btp-Bund: chiude in calo a 103,3 punti – Economia - Ettore572 : RT @MilanoFinanza: Piazza Affari chiude in verde (+0,92%). Spread Btp/Bund in calo a 103 punti base - fisco24_info : Spread Btp-Bund: chiude in calo a 103,3 punti: Il rendimento del decennale italiano in discesa allo 0,73% - TrendOnline : #Unicredit e #IntesaSanpaolo su binari opposti: qual è il buy più appetibile? -