Smart working, Tridico: durante la pandemia produttività INPS cresciuta del 12,5% (Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) – Il presidente dell’INPS, Pasquale Tridico, ha affermato che l’utilizzo dello Smart working nell’Istituto durante l’emergenza sanitaria “non ha determinato un declino della produttività, che invece è cresciuta del 12,5%”. In occasione di un convengo sul tema “Innovazione e sviluppo delle persone per un servizio migliore ai cittadini”, Tridico ha sottolineato che durante la fase pandemica i volumi di lavorazione dell’INPS sono stati importanti con un afflusso di richieste di Cig circa 20 volte superiore al ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) – Il presidente dell’, Pasquale, ha affermato che l’utilizzo dellonell’Istitutol’emergenza sanitaria “non ha determinato un declino della, che invece èdel 12,5%”. In occasione di un convengo sul tema “Innovazione e sviluppo delle persone per un servizio migliore ai cittadini”,ha sottolineato chela fase pandemica i volumi di lavorazione dell’sono stati importanti con un afflusso di richieste di Cig circa 20 volte superiore al ...

