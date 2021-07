Rinnovo Chiellini | prosegue la trattativa con la Juventus

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Giorgiosta trattando con la Juve per ilcontrattuale. La volontà delle parti è comune ma manca ancora l’accordo di massima Mancherebbe ancora l’accordo di massima tra Giorgioe laper ildi contratto con il difensore, campione d’Europa con l’Italia. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, sarebbe ancora tutto da decidere. La volontà delle parti sarebbe comune: siache la Juve vorrebbero continuare il percorso insieme e laal momento non è in dubbio. Il difensore è però l’unico ...

... quando uno si è fatto la nomea di 'Dollarumma' perché al Milan chiedeva un salato rinnovo convinto ...- Bonucci leggendari, le mani di Donnarumma sulla Coppa: le pagelle azzurre Festa social. Per tutti. Tra i tantissimi post eccone uno dei più emozionanti: Chiellini a letto con la coppa, per sognare ad occhi aperti: 'Seguendo la tradizione di un grande ...