Razer presenta le Barracuda X | cuffie wireless multipiattaforma pensate per gaming e mobile

(Di martedì 13 luglio 2021)ha annunciato l’arrivo del mercato delleX, un set didasenza fili progettate per adattarsi sia all’uso in casa, durante le sessioni di gioco, che fuori, connesse allo smartphone o alla Switch. Per fare ciòha innanzitutto optato per un design che abbandona le tradizionali linee “aggressive” delle periferiche da, puntando su forme più semplici e simili a quelle tradizionalmente usate dallaper ascolto musicale, ottenendo al contempo un prodotto dal peso contenuto – 250g – rispetto ai principali concorrenti; oltre al peso ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Razer presenta

Il Fatto Quotidiano

... però " e ne potremmo citare davvero parecchie, ma ci limiteremo ae Logitech " Roccat è ... Roccat Magma è una tastiera che vi consigliamo caldamente: è silenziosa,un design ...IlRaion Fightpad rappresenta un buon compromesso per gli amanti del genere, offrendo la comodità di avere il pad nella propria mano.una pulsantiera a sei tasti invece che quattro e ...Abbiamo provato in anteprima le cuffie Razer Barracuda X, compatibili con pc, Playstation, Nintendo Switch e dispositivi Android. Costano 99 euro ...I produttori come LG, Razer, Samsung e Acer, per citarne alcuni ... Per questo l'azienda di Taiwan è presente da anni nel settore con la linea Predator, che non si limita a produrre monitor di alta ...