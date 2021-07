Pallone d’oro a Bonucci e Chiellini insieme: la proposta del quotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Pallone d’oro congiunto: arriva la proposta di assegnare l’ambito titolo ai due difensori freschi campioni d’Europa Bonucci e Chiellini (foto Instagram)In meno di due mesi ha vinto Champions League ed Europeo. Per molti Jorginho è il candidato ideale per vincere il Pallone d’oro quest’anno ma non tutti la vedono allo stesso mondo. L’autorevole quotidiano sportivo spagnolo Marca ha proposto di conferire il premio congiuntamente ai centrali della difesa azzurra, gli juventini Leonardo Bonucci e il capitano Giorgio ... Leggi su ck12 (Di martedì 13 luglio 2021)congiunto: arriva ladi assegnare l’ambito titolo ai due difensori freschi campioni d’Europa(foto Instagram)In meno di due mesi ha vinto Champions League ed Europeo. Per molti Jorginho è il candidato ideale per vincere ilquest’anno ma non tutti la vedono allo stesso mondo. L’autorevolesportivo spagnolo Marca ha proposto di conferire il premio congiuntamente ai centrali della difesa azzurra, gli juventini Leonardoe il capitano Giorgio ...

SkySport : Perché Jorginho può vincere il Pallone d'Oro: gli 11 motivi #SkySport #SkyEuro2020 #EURO2020 #Jorginho… - repubblica : Italia, il trionfo di Londra dà nuovo valore alla serie A. E molti azzurri entrano nel radar del Pallone d'Oro - Gazzetta_it : #Jorginho a cuore aperto: 'Ecco come sono diventato italiano'. E sul Pallone d'oro... #ITA - tamagni66 : @QSVS_Official @IlMusmy Il migliore di tutti é che merita il pallone d’oro é Kjer per aver salvato la vita al suo compagno - I_M_Alex21 : @interxlauti L’anno in cui Messi vince la Copa America, impossibile, ha già il settimo pallone d’oro in salotto -