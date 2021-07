NY Times: CONMEBOL e UEFA dialogano per una Supercoppa tra Italia e Argentina (Di martedì 13 luglio 2021) Il New York Times ha raccontato che ci sarebbero fasi avanzate di dialogo tra CONMEBOL e UEFA per mettere in piedi una sfida tra i campioni d’Europa, l’Italia, e quelli d’America, l’Argentina, per ricordare la vita di Diego Armando Maradona. Il giornalista della testata newyorkese, Tariq Panja, ha aggiunto che la partita verrebbe giocata proprio al Maradona di Napoli. Foto: Instagram Maradona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 luglio 2021) Il New Yorkha raccontato che ci sarebbero fasi avanzate di dialogo traper mettere in piedi una sfida tra i campioni d’Europa, l’, e quelli d’America, l’, per ricordare la vita di Diego Armando Maradona. Il giornalista della testata newyorkese, Tariq Panja, ha aggiunto che la partita verrebbe giocata proprio al Maradona di Napoli. Foto: Instagram Maradona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

