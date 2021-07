Naspi con durata di 36 mesi e senza riduzione del 3% | ecco le proposte di riforma

(Di martedì 13 luglio 2021)degli ammortizzatori sociali e: la proposta dell'INPS per tutelare gli over 55. L'articolo .

...i navigator? Si stanno riqualificando le competenze delle persone o le manterremo all'infinito... Quindi ridurre o sospendere l'rdc momentaneamente, come la, quando si trova un lavoro. E ...Ma il bonus ISCRO è anche incompatibilele misuree DIS - Coll . In seguito ad alcuni approfondimenti ministeriali, il bonus ISCRO non è compatibile in caso di cariche elettive o politiche ...A due settimane dalla chiusura definitiva dello stabilimento Henkel di Lomazzo, i lavoratori hanno accettato l’accordo per garantire un’uscita meno ...Le ha presentate ieri il Presidente dell'INPS, Giovanni Tridico, nella Relazione annuale illustrata alla Camera. Centrale il ruolo dell'Istituto di Previdenza anche nella gestione degli ammortizzatori ...