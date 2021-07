Milly Carlucci decide di parlare sui social e scatena il web …

Leggi su baritalianews

(Di martedì 13 luglio 2021) In questi giorni sono tutti pazzi per Roberto Mancini, ovvero il mister e CT della nazionale di calcio italiana che come tutti sappiamo, ha vinto questa competizione Europea. L’Italia è riuscita così a diventare campione d’Europa lo scorso 11 luglio, vincendo ai rigori la partita contro l’Inghilterra. Roberto è diventato così l’eroe di questa competizione calcistica che segna di fatto una rinascita per il nostro paese. Sono stati tanti i messaggi arrivati per Mancini così come per tutti i calciatori, sui varinetwork, non soltanto da tifosi e appassionati di calcio, ma anche da parte di personaggi del mondo dello spettacolo e amici del Mancio. Tra questi non ...