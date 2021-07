Maxi multa in Francia per Google News, "non ha negoziato in buona fede con editori" (Di martedì 13 luglio 2021) L’Antitrust francese ha imposto una multa record da 500 milioni di euro a Google per non avere “effettuato trattative con editori e agenzie di stampa” per il suo servizio Google News. L’autorità garante della concorrenza ha comminato al colosso statunitense una sanzione record - la più alta mai sancita dall’Antitrust francese - per non aver negoziato “in buona fede”, con gli editori il compenso necessario per la ripresa dei loro contenuti. Questi sarebbero poi stati diffusi impropriamente su servizi come Google ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 luglio 2021) L’Antitrust francese ha imposto unarecord da 500 milioni di euro aper non avere “effettuato trattative cone agenzie di stampa” per il suo servizio. L’autorità garante della concorrenza ha comminato al colosso statunitense una sanzione record - la più alta mai sancita dall’Antitrust francese - per non aver“in”, con gliil compenso necessario per la ripresa dei loro contenuti. Questi sarebbero poi stati diffusi impropriamente su servizi come...

