Lozano dopo l'infortunio: «È andato tutto bene. Grazie per l'appoggio» – VIDEO

Hirving Lozano, attaccante del Napoli, ha rassicurato i tifosi sulle sue condizioni di salute dopo l'infortunio in Gold Cup – VIDEO

Hirving Lozano, attaccante del Napoli, ha rassicurato i tifosi sulle sue condizioni di salute dopo l'infortunio in Gold Cup. Le dichiarazioni del messicano.

«Grazie a tutti per l'appoggio e per tutte le domande su come stessi. Grazie a Dio è andato tutto molto bene, un abbraccio a tutti».

pic.twitter.com/8lldoMHPbm— Hirving ...

