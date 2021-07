Loredana Lecciso | la confessione su Al Bano | “Ogni sera mi sfinisce”

(Di martedì 13 luglio 2021)racconta per la prima volta il segreto del suo successo amoroso con Aldopo venti anni di convivenzae AlCarrisiSono trascorsi ormai vent’anni da quando Alstanno insieme. La coppia, infatti, nonostante abbia trascorso un periodo di crisi qualche anno fa, è riuscita a ritrovare il proprio equilibrio e a mettere da parte le proprie incomprensioni. Ovviamente, nello stesso tempo, hanno sempre dovuto fare i conti anche con la presenza di Romina Power e sopratutto con quella ...

Advertising

fabiodagostiino : Io e Loredana Lecciso - infoitcultura : Loredana Lecciso, avete visto le sue sorelle? Resterete a bocca aperta! - infoitcultura : Loredana Lecciso, avete visto le sorelle? Incredibile la somiglianza – FOTO - BaritaliaNews : Albano, Loredana Lecciso posta una foto insieme ad amici famosi e il web si rivolta “Che schifo …” - infoitcultura : Albano, Loredana Lecciso posta una foto insieme ad amici famosi e il web si rivolta “Che schifo …” -

Ultime Notizie dalla rete : Loredana Lecciso

Sapete chi è il fidanzato? Classe 2001, la giovane figlia die Al Bano non è più una bambina ma una donna che sta prendendo il volo nel mondo dello spettacolo. Assieme al padre ...E che questa abbia, addirittura, a che fare con il suo ex marito Al Bano Carrisi e la sua attuale compagna. Ovviamente, sia chiaro: si tratta di indiscrezioni e di voci di corridoio. ...Albano ha dei figli splendidi che lo rendono molto orgoglioso e che, pare, tra di loro vadano anche molto d’accordo. Nonostante siano fratelli solo da parte del padre, Jasmine e Bido figli di Loredana ...Sul profilo di Loredana Lecciso è stata pubblicata una foto in cui il compagno di vita è vicino ad un’altra donna, di chi si tratta? Invece sembra che stavolta a mettere i bastoni tra le ruote alla ...