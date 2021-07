LIVE Tour de France in DIRETTA: Colbrelli 2° con rimpianti. Cattaneo 11° in classifica generale (Di martedì 13 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.55 Dunque termina qui la nostra DIRETTA LIVE della sedicesima tappa del Tour de France 2021 conquistata da Patrick Konrad davanti al campione italiano Sonny Colbrelli. Vi rimandiamo ai consueti approfondimenti del dopotappa con analisi e dichiarazioni dei protagonisti del giorno. Buon proseguimento di serata! 17.54 Invariata dunque la classifica generale: 1 TADEJ POGACAR 1 UAE TEAM EMIRATES 66h 23? 06” – B : 16” – 2 RIGOBERTO URAN 111 EF EDUCATION – NIPPO 66h 28? 24” + 00h 05? 18” – – 3 ... Leggi su oasport (Di martedì 13 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.55 Dunque termina qui la nostradella sedicesima tappa delde2021 conquistata da Patrick Konrad davanti al campione italiano Sonny. Vi rimandiamo ai consueti approfondimenti del dopotappa con analisi e dichiarazioni dei protagonisti del giorno. Buon proseguimento di serata! 17.54 Invariata dunque la: 1 TADEJ POGACAR 1 UAE TEAM EMIRATES 66h 23? 06” – B : 16” – 2 RIGOBERTO URAN 111 EF EDUCATION – NIPPO 66h 28? 24” + 00h 05? 18” – – 3 ...

ilvolo : Alla luce delle vigenti norme, l’intero tour “10 Years – Live” previsto nel 2021 verrà posticipato al 2022. Ci teni… - RadioItalia : I concerti italiani sono rimandati all’anno prossimo! @ilvolo - GazzettadellaSp : A Ferragosto appuntamento in Piazza Europa con una delle band più amate dai giovani - zazoomblog : LIVE Tour de France tappa di oggi in DIRETTA: Konrad verso la vittoria di tappa! Colbrelli non riesce a rientrare s… - Roberta19101969 : RT @marcomasini64: Fino al 21.7 acquistando il “Bundle ElettroAcustico 2021” sul mio Shop lo avrete in un’esclusiva versione autografata Se… -