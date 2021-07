L’Antitrust francese ha comminato a Google una multa di 500 milioni di euro (Di martedì 13 luglio 2021) (foto: Alex Tai/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)L’Antitrust francese ha inflitto una sanzione record di 500 milioni di euro a Google, il motore di ricerca statunitense controllato da Alphabet. L’autorità per la concorrenza della Francia ha accusato la compagnia californiana di non aver rispettato diverse ingiunzioni emesse nei suoi confronti, relative alla remunerazione dei diritti d’autore degli editori e della agenzie stampa. Ora Google avrà due mesi di tempo per avanzare una proposta di compensazione per l’attuale utilizzo dei contenuti protetti, sotto la minaccia di ulteriori ... Leggi su wired (Di martedì 13 luglio 2021) (foto: Alex Tai/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)ha inflitto una sanzione record di 500di, il motore di ricerca statunitense controllato da Alphabet. L’autorità per la concorrenza della Francia ha accusato la compagnia californiana di non aver rispettato diverse ingiunzioni emesse nei suoi confronti, relative alla remunerazione dei diritti d’autore degli editori e della agenzie stampa. Oraavrà due mesi di tempo per avanzare una proposta di compensazione per l’attuale utilizzo dei contenuti protetti, sotto la minaccia di ulteriori ...

