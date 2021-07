JPMorgan | trimestrale batte attese analisti Profitti per 12 miliardi

(Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) –Chase, la prima grande banca a stelle e strisce a diffondere i risultati per il secondo trimestre del 2021, ha registrato unamigliore delledegli. La banca ha registrato un utile di 11,95di dollari, o 3,78 dollari per azione, superiori ai 3,21 dollari per azione previsti dagli. I ricavi sono stati di 31,4di dollari e anch’essi hanno superato le previsioni, che erano per 29,9di dollari. “Chase ha fornito solide prestazioni in tutte le nostre ...

