Jorginho: “Pallone d’Oro? Non sono il migliore al mondo ma nessuno ha vinto più di me” (Di martedì 13 luglio 2021) Jorginho, centrocampista del Chelsea e della Nazionale Italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente brasiliana Sport Tv. Pallone d’Oro? Viviamo per i sogni, ma sarò abbastanza onesto: dipende dai criteri che portano ad assegnarlo. Se parliamo di talento, sono consapevole di non essere il migliore al mondo. Se invece si sceglie in base ai titoli, nessuno ha vinto più di me in questa stagione. A novembre 2017 arrivò la convocazione per lo spareggio Mondiale con la Svezia, ma in quel periodo mi aveva cercato anche il Brasile. Era il mio sogno ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 luglio 2021), centrocampista del Chelsea e della Nazionale Italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente brasiliana Sport Tv.? Viviamo per i sogni, ma sarò abbastanza onesto: dipende dai criteri che portano ad assegnarlo. Se parliamo di talento,consapevole di non essere ilal. Se invece si sceglie in base ai titoli,hapiù di me in questa stagione. A novembre 2017 arrivò la convocazione per lo spareggio Mondiale con la Svezia, ma in quel periodo mi aveva cercato anche il Brasile. Era il mio sogno ...

Advertising

SkySport : Perché Jorginho può vincere il Pallone d'Oro: gli 11 motivi #SkySport #SkyEuro2020 #EURO2020 #Jorginho… - Gazzetta_it : #Jorginho a cuore aperto: 'Ecco come sono diventato italiano'. E sul Pallone d'oro... #ITA - PBPcalcio : Per #Jorginho ritiro fuori questo video dell’abbraccio alla mamma commossa quando ha visto il nome del figlio su ma… - gilnar76 : Pallone d’Oro 2021: Jorginho sfida Messi ma occhio a Donnarumma #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Matteo15000266 : Guadagni un punto per ogni risposta esatta: 1.Messi>Ronaldo 2.Donnarumma top 1 portieri al mondo (attualmente) 3.Mo… -