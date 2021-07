Euro 2020, per Ronaldo oltre al danno anche la beffa (Di martedì 13 luglio 2021) E’ stata ufficialmente stilata la Top 11 di Euro 2020. C’è un dominio azzurro con diversi calciatori tra gli undici ed una grande assenza Sono trascorse meno di 48 ore dalla fine di Euro 2020, competizione terminata in maniera fantastica per i colori azzurri con l’Italia di Roberto Mancini che ha vinto in finale ai Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 13 luglio 2021) E’ stata ufficialmente stilata la Top 11 di. C’è un dominio azzurro con diversi calciatori tra gli undici ed una grande assenza Sono trascorse meno di 48 ore dalla fine di, competizione terminata in maniera fantastica per i colori azzurri con l’Italia di Roberto Mancini che ha vinto in finale ai Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - EURO2020 : ?? Roma heroes ?? EURO 2020 winners ???? Cristante, Spinazzola, and Florenzi ?? #EURO2020 - EURO2020 : Oldest player to score in a EURO final ?? EURO 2020 winner ?? ???? Leonardo Bonucci ?? #EURO2020… - Affaritaliani : Euro 2020, anche Wanda Nara festeggia insieme all’Italia - cheviytas10 : RT @EURO2020: ?? Who wore it best? ???? Cristiano Ronaldo (EURO 2016) ?? ???? Lorenzo Insigne (EURO 2020) #EURO2020 -