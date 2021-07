Donnarumma non aveva capito di aver vinto l’Europeo: arriva la conferma (Di martedì 13 luglio 2021) Gigio Donnarumma non aveva capito di aver vinto l’Europeo con l’Italia a Wembley. L’ammissione arriva dallo stesso portiere della Nazionale che ha parato il rigore decisivo a Saka. Un super Donnarumma per tutto l’Europeo è stato fondamentale anche nelle due lotterie dei rigori, con Spagna ed Inghilterra. Nella finale di Euro2020 con l’Inghilterra Donnarumma ha neutralizzato ben due rigori consecutivi: quello di Sancho e quello decisivo su Saka. Ebbenen Donnarumma ha ammesso: “Non ho esultato subito perché ... Leggi su napolipiu (Di martedì 13 luglio 2021) Gigionondicon l’Italia a Wembley. L’ammissionedallo stesso portiere della Nazionale che ha parato il rigore decisivo a Saka. Un superper tuttoè stato fondamentale anche nelle due lotterie dei rigori, con Spagna ed Inghilterra. Nella finale di Euro2020 con l’Inghilterraha neutralizzato ben due rigori consecutivi: quello di Sancho e quello decisivo su Saka. Ebbenenha ammesso: “Non ho esultato subito perché ...

Advertising

LiaCapizzi : ?????? 11/7/2021 1) L'abbraccio, Mancini e Vialli 2) Donnarumma non realizza subito di aver vinto 3) 'Dovete mangi… - ZZiliani : Non so se ci avete fatto casa: parato anche l’ultimo, ha esultato così. Miglior portiere del mondo (non per corto m… - ZZiliani : NON ERA MAI SUCCESSO CHE UN PORTIERE VENISSE PREMIATO COME MIGLIOR GIOCATORE DELL'#EUROPEO. #Donnarumma - Maicuntent1986 : @cesololinter19_ @Zoroback_023 Che poi comunque è la verità eh, ad oggi questo dobbiamo fare e Donnarumma è troppo… - _MatteMagni_ : RT @nonleggerlo: “La parata del rigore decisivo? Non ho esultato perché non avevo capito di aver vinto l’Europeo” #Donnarumma a @dimarzio… -