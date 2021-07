(Di martedì 13 luglio 2021) L'ex pm del caso di, non torna indietro e non smentisce quanto affermato nelle recenti dichiarazioni, ribadendo ch e preferisce andare apiuttosto che infangare ...

Advertising

investigator113 : Denise Pipitone, la pm Maria Angioni: «Non ritratto nulla, meglio il processo. La gente deve sapere la verità»… - Nicolet20666 : Spiegatemi perche' non capisco: dopo 17 anni continuano a cercare Denise Pipitone, invece dopo 72 giorno hanno sosp… - Pantocrax : RT @tweetnewsit: #DenisePipitone, l’ex pm Maria Angioni: “Io voglio il processo” - leone52641 : RT @tweetnewsit: #DenisePipitone, l’ex pm Maria Angioni: “Io voglio il processo” - Verdoux11 : RT @tweetnewsit: #DenisePipitone, l’ex pm Maria Angioni: “Io voglio il processo” -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

L'ex pm del caso di, Maria Angioni, non torna indietro e non smentisce quanto affermato nelle recenti dichiarazioni, ribadendo ch e preferisce andare a processo piuttosto che infangare ancora una volta la ...Piera Maggio, mamma di, ha risposto ai continui attacchi che riceve sui social network. Una situazione davvero insostenibile. Argomenti trattati: lo sfogo di Piera Maggio: ...L'ex pm del caso di Denise Pipitone, Maria Angioni, non torna indietro e non smentisce quanto affermato nelle recenti dichiarazioni, ribadendo che preferisce andare a processo piuttosto ...‘Se ritrattassi - ha affermato l’ex pm che indagò su Denise - il procedimento penale a mio carico si chiuderebbe subito… voglio il processo’ ...