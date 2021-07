Ddl Zan, le truppe di Renzi e Salvini: "Matrimonio? No, è solo un incontro occasionale" (Di martedì 13 luglio 2021) "Dove sta il problema? Anzi, se venisse a firmare il referendum sulla giustizia sarei contento", dice al Foglio Matteo Salvini a proposito dell'altro Matteo e dalla "strana" comunione di intenti sul ddl Zan che oggi è arrivato in aula in Senato. Alla fine di una giornata confusa, la partita della legge contro l'omotransfobia finisce con 136 voti contrari, 124 a favore e 4 astenuti: respinte le pregiudiziali di costituzionalità avanzate da Lega e Fratelli d'Italia. Contro anche Italia Viva. "Si faccia l'accordo" dice Matteo Renzi durante il suo intervento. Una strana unione civile tra i due Matteo? "Non credo proprio", se la ride Simone Pillon (Lega) ma ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 13 luglio 2021) "Dove sta il problema? Anzi, se venisse a firmare il referendum sulla giustizia sarei contento", dice al Foglio Matteoa proposito dell'altro Matteo e dalla "strana" comunione di intenti sul ddl Zan che oggi è arrivato in aula in Senato. Alla fine di una giornata confusa, la partita della legge contro l'omotransfobia finisce con 136 voti contrari, 124 a favore e 4 astenuti: respinte le pregiudiziali di costituzionalità avanzate da Lega e Fratelli d'Italia. Contro anche Italia Viva. "Si faccia l'accordo" dice Matteodurante il suo intervento. Una strana unione civile tra i due Matteo? "Non credo proprio", se la ride Simone Pillon (Lega) ma ...

trash_italiano : Siamo stati così bene in questi giorni tutti dalla stessa parte. Facciamo uno sforzo e replichiamo il tutto con il Ddl Zan, su. ?????? - borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - matteorenzi : Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideolo… - Sydwerehere : Fermi tutti, Faraone ha confessato I voti per far passare il Ddl Zan al Senato ci sarebbero ma poiché i voti di It… - ZioKlint : RT @teoago72: Il DDL Zan adda passa’ . Renzi avvisato -