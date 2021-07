Consulta: 'no' al carcere obbligatorio per i giornalisti (Di martedì 13 luglio 2021) AGI - Le norme vigenti che obbligano il giudice a punire con il carcere il reato di diffamazione a mezzo della stampa o della radiotelevisione, aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato, sono incostituzionali perché contrastano con la libertà di manifestazione del pensiero, riconosciuta tanto dalla Costituzione italiana quanto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La minaccia dell'obbligatoria applicazione del carcere può produrre infatti l'effetto di dissuadere i giornalisti dall'esercizio della loro cruciale funzione di controllo dell'operato dei pubblici poteri. Lo ha deciso la Consulta che però ... Leggi su agi (Di martedì 13 luglio 2021) AGI - Le norme vigenti che obbligano il giudice a punire con ilil reato di diffamazione a mezzo della stampa o della radiotelevisione, aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato, sono incostituzionali perché contrastano con la libertà di manifestazione del pensiero, riconosciuta tanto dalla Costituzione italiana quanto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La minaccia dell'obbligatoria applicazione delpuò produrre infatti l'effetto di dissuadere idall'esercizio della loro cruciale funzione di controllo dell'operato dei pubblici poteri. Lo ha deciso lache però ...

Advertising

Stampregimental : RT @repubblica: Diffamazione, Consulta: no al carcere obbligatorio per i giornalisti - v3rd3acqua : RT @MediasetTgcom24: Diffamazione, Consulta: 'No carcere a giornalisti, è incostituzionale' #consulta - diotimapagano : '#Diffamazione a mezzo #stampa: niente più #carcere per i #giornalisti' un mio articolo su #ottimistierazionali -… - TerrinoniL : Diffamazione, Consulta: no al carcere obbligatorio per i giornalisti - bisagnino : La Consulta alle toghe: no a carcere obbligatorio per il reato di diffamazione a mezzo stampa -