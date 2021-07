Ciclismo su pista | Europei 2021 a Grenchen a inizio ottobre

(Di martedì 13 luglio 2021) Glidisusi disputeranno a(Svizzera) dal 5 al 9. L’annuncio è arrivato ufficialmente dall’Unione Europea di, che ha dunque definito nuove date e nuova sede della rassegna continentale. Inizialmente, infatti, l’evento era in programma dal 23 al 27 giugno a Minsk (Bielorussia). Il moderno impianto elvetico aveva già ospitato l’edizione del 2015 e ha battuto la concorrenza della Lituania, che sembra ora volersi candidare per una kermesse del prossimo futuro. Foto: Lapresse

Proprio sul gruppo si focalizza il velocista della Cofidis: ' Non nasce adesso. Cinque anni fa sfiorammo la finale per il bronzo. Ispiriamoci al calcio: Mancini ha vinto un Europeo creando in primis ...Gli Europei 2021 di ciclismo su pista si disputeranno a Grenchen (Svizzera) dal 5 al 9 ottobre. L'annuncio è arrivato ufficialmente dall'Unione Europea di Ciclismo, che ha dunque definito nuove date e ...Sarà Grenchen ad ospitare gli Europei 2021 di ciclismo su pista, inizialmente previsti a fine giugno a Minsk, ma poi tolti alla capitale bielorussa a causa della difficile situazione politica nel paes ...