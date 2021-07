Calciomercato Napoli: Koulibaly va o resta? Spalletti ci punta (Di martedì 13 luglio 2021) Calciomercato Napoli: torna il tormentone Kalidou Koulibaly. il senegalese sembra sempre destinato a partire e poi rimane Inizia la stagione del Napoli e – come sempre – inizia il tormentone Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese sembra sempre destinato a partire e poi rimane per la grande felicità dei tifosi azzurri. Cosa succederà questa estate? La Gazzetta dello Sport prova a fare il punto della situazione. Per De Laurentiis Koulibaly vale almeno 60 milioni, ma queste cifre non si “vedono” sull’attuale mercato. E allora sarà importante capire attraverso il potente agente albanese del ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 luglio 2021): torna il tormentone Kalidou. il senegalese sembra sempre destinato a partire e poi rimane Inizia la stagione dele – come sempre – inizia il tormentone Kalidou. Il centrale senegalese sembra sempre destinato a partire e poi rimane per la grande felicità dei tifosi azzurri. Cosa succederà questa estate? La Gazzetta dello Sport prova a fare il punto della situazione. Per De Laurentiisvale almeno 60 milioni, ma queste cifre non si “vedono” sull’attuale mercato. E allora sarà importante capire attraverso il potente agente albanese del ...

