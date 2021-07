Borse europee prudenti, Milano inclusa (Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) – Nulla di fatto per le principali Borse del Vecchio Continente, che continuano gli scambi sulla parità, compresa Piazza Affari. L’attenzione degli investitori resta concentrata sulla Corporate America, con l’avvio delle trimestrali in giornata da parte dei colossi del credito JP Morgan e Goldman Sachs. Focus anche sulla Fed e sui prezzi al consumo negli Stati Uniti. Sul mercato valutario, poco mosso l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,185. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.807,4 dollari l’oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 74,61 dollari per ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) – Nulla di fatto per le principalidel Vecchio Continente, che continuano gli scambi sulla parità, compresa Piazza Affari. L’attenzione degli investitori resta concentrata sulla Corporate America, con l’avvio delle trimestrali in giornata da parte dei colossi del credito JP Morgan e Goldman Sachs. Focus anche sulla Fed e sui prezzi al consumo negli Stati Uniti. Sul mercato valutario, poco mosso l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,185. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.807,4 dollari l’oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 74,61 dollari per ...

