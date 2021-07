Bernardeschi non arriva in chiesa, Veronica Ciardi se ne va. Nozze a 48 ore da Euro 2020: disastro in diretta su Rai1 | Guarda (Di martedì 13 luglio 2021) Effetto indesiderato di Euro 2020? Federico Bernardeschi sposa la compagna Veronica Ciardi, ex del Grande Fratello 10, ma il centrocampista della Nazionale e della Juventus arriva in ritardo al Duomo di Carrara e così l'ex gieffina, che ha compiuto proprio oggi 36 anni, ha deciso di andarsene. Niente paura, piccoli contrattempi comuni a matrimoni vip e non. La differenza è che la scena, un po' imbarazzante e molto divertente, è stata ripresa dalle telecamere di Estate in diretta e mandata in onda in diretta nazionale. "Speriamo che ripeta i ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Effetto indesiderato di? Federicosposa la compagna, ex del Grande Fratello 10, ma il centrocampista della Nazionale e della Juventusin ritardo al Duomo di Carrara e così l'ex gieffina, che ha compiuto proprio oggi 36 anni, ha deciso di andarsene. Niente paura, piccoli contrattempi comuni a matrimoni vip e non. La differenza è che la scena, un po' imbarazzante e molto divertente, è stata ripresa dalle telecamere di Estate ine mandata in onda innazionale. "Speriamo che ripeta i ...

