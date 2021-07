Zan minacciato di morte: per una bugia di Salvini (Di lunedì 12 luglio 2021) I social sono pieni di post che vogliono insegnare agli inglesi ad essere sportivi e intanto la politica italiana insegna al mondo ignominia. E’ attraverso un video su facebook che venitiamo a sapere che Zan è minacciato di morte dopo l’ennesima bugia di Salvini. L’obbrobrio della politica italiana: perchè Zan minacciato di morte? Perchè Salvini, Leggi su periodicodaily (Di lunedì 12 luglio 2021) I social sono pieni di post che vogliono insegnare agli inglesi ad essere sportivi e intanto la politica italiana insegna al mondo ignominia. E’ attraverso un video su facebook che venitiamo a sapere che Zan èdidopo l’ennesimadi. L’obbrobrio della politica italiana: perchè Zandi? Perchè

Advertising

repubblica : Omofobia, Zan: 'Io minacciato dopo le bugie di Salvini sul cambio sesso ai bambini'. Il leader leghista: 'Le sue pa… - Adnkronos : #Omofobia, #Zan: 'Io minacciato dopo le bugie di Salvini sul cambio sesso ai bambini”. - fremo03893514 : RT @Gianmar26145917: Per difendersi dalle affermazioni sulla percezione precoce e sul cambio di sesso dei bimbi, #Zan fa la vittima: 'Io mi… - AgostinoTuzzoli : RT @Gianmar26145917: Per difendersi dalle affermazioni sulla percezione precoce e sul cambio di sesso dei bimbi, #Zan fa la vittima: 'Io mi… - 1996Torinese : RT @Gianmar26145917: Per difendersi dalle affermazioni sulla percezione precoce e sul cambio di sesso dei bimbi, #Zan fa la vittima: 'Io mi… -