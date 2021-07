Vaccini, nei quartieri il camper che va a caccia di over 60 (Di lunedì 12 luglio 2021) Vaccino anti - Covid itinerante per i 78mila over 60 che non si sono ancora prenotati. E che, con l'accelerata della variante Delta, sono a rischio contagio. La puntura si fa al volo sul camper: ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 luglio 2021) Vaccino anti - Covid itinerante per i 78mila60 che non si sono ancora prenotati. E che, con l'accelerata della variante Delta, sono a rischio contagio. La puntura si fa al volo sul: ...

Advertising

WRicciardi : Unico metodo per sconfiggere pandemia e’ prendere decisioni sulla base dell’evidenza scientifica: farmacologiche (v… - Lacernman : @Agenzia_Italia Bugiardi. Ora ci sono le prove che i sieri iniettati nei poveri stolti non sono vaccini.Ben presto… - Skittygoa : RT @andiamoviaora: Tutto gira attorno ai vaccini; in queste sostanze c'è qualcosa che 'deve circolare' nei corpi degli schiavi, altrimenti… - KarimPierini : RT @mauriziocanetta: #permattinieri ??Euro2020. Italia trionfa ai rigori.??????Commercio al dettaglio chiede: via obbligo mascherina nei negoz… - mauriziocanetta : #permattinieri ??Euro2020. Italia trionfa ai rigori.??????Commercio al dettaglio chiede: via obbligo mascherina nei ne… -