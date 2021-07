Terna e i principali gestori di rete europei insieme per decarbonizzazione sistema energetico (Di lunedì 12 luglio 2021) (Teleborsa) – Ridurre e limitare l’impronta di carbonio (carbon footprint) delle proprie attività e value chain, espandere e sviluppare le reti di trasmissione elettrica per favorire l’integrazione delle fonti rinnovabili e delle risorse di flessibilità nel sistema, sostenere l’elettrificazione diretta e indiretta di diversi settori dell’economia. Sono queste le principali azioni che mettono in campo 8 principali gestori delle reti elettriche (Tso, Transmission System Operator), tra i quali figura Terna, per contribuire alla sostenibilità e alla decarbonizzazione del ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 luglio 2021) (Teleborsa) – Ridurre e limitare l’impronta di carbonio (carbon footprint) delle proprie attività e value chain, espandere e sviluppare le reti di trasmissione elettrica per favorire l’integrazione delle fonti rinnovabili e delle risorse di flessibilità nel, sostenere l’elettrificazione diretta e indiretta di diversi settori dell’economia. Sono queste leazioni che mettono in campo 8delle reti elettriche (Tso, Transmission System Operator), tra i quali figura, per contribuire alla sostenibilità e alladel ...

