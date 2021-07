Schneider Electric utilizza le tecnologie di media tensione green & digital nei depositi di ATM (Di lunedì 12 luglio 2021) (Milano 12 luglio 2021) - • Gli innovativi quadri di media tensione SM AirSeT, privi di gas climalteranti, sono impiegati nei depositi milanesi per le esigenze delle infrastrutture di ricarica destinate alla flotta di bus, che entro il 2030 sarà 100% elettrica • Soluzioni digitali e connesse che consentono una gestione dell'energia smart ed efficiente e assicurano una sempre maggiore continuità di servizio Milano, 12 luglio 2021 - Le tecnologie Schneider Electric più innovative e sostenibili sono al cuore del rinnovato sistema di distribuzione elettrica in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) (Milano 12 luglio 2021) - • Gli innovativi quadri diSM AirSeT, privi di gas climalteranti, sono impiegati neimilanesi per le esigenze delle infrastrutture di ricarica destinate alla flotta di bus, che entro il 2030 sarà 100% elettrica • Soluzionii e connesse che consentono una gestione dell'energia smart ed efficiente e assicurano una sempre maggiore continuità di servizio Milano, 12 luglio 2021 - Lepiù innovative e sostenibili sono al cuore del rinnovato sistema di distribuzione elettrica in ...

