Advertising

Giorno_Bergamo : Schianto sulla Francesca: un morto. Un altro incidente all'incrocio tra Cologno e Urgnano - corriereveneto : #verona Sulla Transpolesana è morto il conducente di un furgone dopo lo schianto contro un tir. A Sanguinetto anzia… - zazoomblog : Incidente sulla Statale 268 schianto tra moto e auto: Salvatore muore a 35 anni - #Incidente #sulla #Statale… - ottopagine : Schianto sulla statale del Vesuvio: muore giovane di Sarno #Sarno - InfoCilentoWeb : Schianto sulla statale, morto 35enne salernitano -

Ultime Notizie dalla rete : Schianto sulla

IL GIORNO

Al vaglio degli agenti che indagano sull'incidente anche il racconto di alcune persone che sarebbero state presentiscena al momento dello. Questo, secondo quanto riferito dal ...Urgnano (Bergamo) - Incidente stradale mortale nella Bassa Bergamasca, all'incrocio con la strada delle Moie, che collega Cologno al Serio e Urgnano . Loè avvenuto questa mattina intorno alle 7.30. A perdere la vita un uomo di 72 anni. Non è il primo grave incidente in zona: il luogo della tragedia è lo stesso in cui nell'estate 2020 fu ...Gravissimo incidente a Rozzano, nel Milanese: due 14enni sono stati travolti da un’auto mentre si trovavano a passeggiare sul marciapiede. La polizia locale è al lavoro sulla ricostruzione dell’esatta ...Da oltre 20 anni i cittadini di Li Punti chiedono che il tratto di strada in via Domenico Millelire, a Sassari, venga messo in sicurezza.