Rapine e aggressioni all' Arco della Pace | baby gang sgominata

Advertising

marziani52 : Festa folle a Genova: ragazza violentata, rapine e aggressioni, decine di tifosi ubriachi dal 118 - Primocanale… - bizcommunityit : Festa folle a Genova: ragazza violentata, rapine e aggressioni, decine di tifosi ubriachi dal 118 - infoitinterno : Festa folle a Genova: ragazza violentata, rapine e aggressioni, decine di tifosi ubriachi dal 118 - Anto202016 : RT @SardiniaPost: La centralissima via Roma a Cagliari è stata teatro verso le ventitré di ieri, di due colpi messi a segno da una banda di… - SardiniaPost : La centralissima via Roma a Cagliari è stata teatro verso le ventitré di ieri, di due colpi messi a segno da una ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Rapine aggressioni

IL GIORNO

Quattro lecontestate , anche se in realtà gli episodi finiti sotto la lente tra gennaio e dicembre del 2020 sono in totale 23. Oltre ai quattro, risultano indagati altri 31 adolescenti , di ...Molti i ragazzi feriti lievi soccorsi da medici e infermieri del 118, tantissimi perchè ubriachi, altri per cadute o, come un ragazzo che ha riportato un contusione al collo dopo essere ...Eseguite quattro ordinanze cautelari: indagati altri 31 adolescenti. Il giudice nel provvedimento: "Stile di vita violento" ...GENOVA - Una ragazza di diciotto anni immobilizzata nella calca e palpeggiata in modo molto pesante nelle parti intime da un tifoso poi riconosciuto e bloccato dalla polizia, un giovane che al pareggi ...