Quando esce FIFA 22: data di uscita, prezzo, copertina e novità del gioco di calcio EA Sports (Di lunedì 12 luglio 2021) Manca poco all'uscita di FIFA 22, notizia questa che si inserisce nel clima festoso dettato dalla vittoria degli Europei da parte della Nazionale. Il gioco infatti verrà lanciato sul mercato il 1° ottobre 2021 su pc (Steam e Origin), Play Station 4, Play Station 5, Xbox One, Xbox Series X e Google Stadia. Mentre FIFA 22 Legacy Edition arriverà su nintendo Switc solo in un secondo momento. FIFA 22, quali sono le novità HyperMotion, è questa la tecnologia su cui sarà basato il nuovo FIFA 22 su Google Stadia e Current Gen. Essa permetterà al gocatore- combinando il ...

