Più tutele per i sindaci

(Di lunedì 12 luglio 2021) L’ultimo caso è stato quello della sindaca di Crema: Stefania Bonaldi ha ricevuto un avviso di garanzia per lesioni colpose per il ferimento di un bambino con una porta di sicurezza della scuola comunale. E per questo è stata ascoltata in Procura. Fa strano vederla in un Tribunale perché la Bonaldi è una sindaca molto amata dai suoi concittadini con cui ha condiviso momenti difficili come il sequestro di uno scuola bus che ha visto condannare l’autista a 24 anni di carcere. E Bonaldi non è sola: Raffaello de Ruggeri, sindaco di Matera, è stato accusato di omicidio colposo per la mancata manutenzione di un tratto stradale della città il cui dissesto ha causato un incidente mortale nel ...