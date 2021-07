“Per me questa signora è il nulla!”, Antonella Elia riceve la risposta di Samantha De Grenet (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo le ultime dichiarazioni di Antonella Elia intervistata durante Belve, il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani, Samantha De Grenet ha replicato all’ex opinionista del Grande Fratello Vip. Samantha De Grenet risponde ad Antonella Elia: “Per me è il nulla!” Antonella Elia ha svelato di non essersi minimamente pentita per le parole utilizzate nei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo le ultime dichiarazioni diintervistata durante Belve, il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani,Deha replicato all’ex opinionista del Grande Fratello Vip.Derisponde ad: “Per me è ilha svelato di non essersi minimamente pentita per le parole utilizzate nei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

