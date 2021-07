Pechino Express | un ex concorrente ha sposato il suo compagno!

(Di lunedì 12 luglio 2021) Fabrizio Colica e Giacomo Visconti si sono sposati! La web star del duo “Le coliche”, ed ex partecipante diha detto sì al suo compagno, Giacomo Visconti. Fabrizio ha pubblicato un tenero scatto con il marito, a cui ha indirizzato delle dolci parole: Dopo il primo lockdown siamo arrivati alla conclusione di voler passare una vita insieme e ci siamo fatti una promessa: che una volta trovata una casa a Roma e una volta che tu avessi passato il ruolo, ci saremmo sposati. . Il desiderio di sposarci era talmente alto che abbiamo messo da parte le promesse e abbiamo creduto per certo che il ruolo sarebbe arrivato al momento giusto. Morale della ...

IsaeChia : #PechinoExpress, un ex concorrente ha sposato il suo compagno!

La web star del duo "Le coliche", ed ex partecipante di Pechino Express ha detto sì al suo compagno, Giacomo Visconti. Fabrizio ha pubblicato un tenero scatto con il marito, a cui ha indirizzato delle ...